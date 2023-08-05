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Irak kuzeyine terör operasyonu! Sağ ele geçirilen teröristin sözleri dikkat çekti

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Giriş: 05.08.2023 10:47
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirildi.
Irak kuzeyine terör operasyonu!
Irak kuzeyine terör operasyonu!
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