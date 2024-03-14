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Irak ile güvenlik toplantısı! Gündemde hangi konular var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 13:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gitti. Peki gündemde hangi konular var? Merak edilen detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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