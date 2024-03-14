Irak ile güvenlik toplantısı! Gündemde hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gitti. Peki gündemde hangi konular var? Merak edilen detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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