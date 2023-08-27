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İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası: İttifak yok! Akşener Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! CHP'li isimlerden karşılık geldi

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Giriş: 27.08.2023 13:41
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak ittifak kapılarını kapattı. Akşener’in CHP’yi adeta bombalamasının ardından, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin’den karşılık geldi. "CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Yarkadaş sosyal medya paylaşımında, “Kaybet ve kaybettir”e devam…" dedi.
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