27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası: İttifak yok! Akşener Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! CHP'li isimlerden karşılık geldi

İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası: İttifak yok! Akşener Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! CHP'li isimlerden karşılık geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 00:09
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak ittifak kapılarını kapattı. Akşener’in CHP’yi adeta bombalamasının ardından, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin’den karşılık geldi. "CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin çok ağır cümlelerle hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Yarkadaş sosyal medya paylaşımında, “Kaybet ve kaybettir”e devam…" dedi.
Akşener’e CHP’li isimlerden karşılık geldi
Akşener'e CHP'li isimlerden karşılık geldi
Başkan Erdoğan’a hakarete canlı yayında sert tepki!
Başkan Erdoğan'a hakarete canlı yayında sert tepki!
İşte Akşener’in CHP planı
İşte Akşener'in CHP planı
Güney Kıbrıs’ta İslam’a yönelik alçakça saldırı!
Güney Kıbrıs’ta İslam'a yönelik alçakça saldırı!
Kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz
"Kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz"
Navigasyon faciası! Peki nasıl oldu?
Navigasyon faciası! Peki nasıl oldu?
Akşener’in sözlerinin perde arkası! Atatürk istismarı...
Akşener'in sözlerinin perde arkası! Atatürk istismarı...
SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarılı
SİPER Ürün-2’nin ilk test atışı başarılı
Türklere Anadolu’nun kapısını açan zafer
Türklere Anadolu’nun kapısını açan zafer
Meşhur Çakallı Menemeni nasıl yapılır?
Meşhur Çakallı Menemeni nasıl yapılır?
Canlı yayında yıkım! Saniyeler içinde...
Canlı yayında yıkım! Saniyeler içinde...
Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık!
Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık!
Daha Fazla Video Göster