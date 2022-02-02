02 Şubat 2022, Çarşamba
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İpsala’da Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak can verdi
Son dakika haberine göre… Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.