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İpsala’da Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak can verdi

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Giriş: 02.02.2022 13:47
Güncelleme:02.02.2022 13:47
Son dakika haberine göre… Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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