İpsala’da Yunanistan tarafından itilen 12 göçmen donarak can verdi

Son dakika haberine göre… Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.

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