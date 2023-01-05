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İP'li Türkkan ve CHP'li Başarır'ın dosyası komisyon gündeminde

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 12:12
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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