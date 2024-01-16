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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli Sammy Ali İstanbul'da yakalandı

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Giriş: 16.01.2024 08:20
Güncelleme:16.01.2024 08:20
Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.
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