16 Ocak 2024, Salı
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli Sammy Ali İstanbul'da yakalandı
Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.