06 Aralık 2023, Çarşamba
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da 'Kafes'lendi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN'ın İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.