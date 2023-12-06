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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da 'Kafes'lendi!

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Giriş: 06.12.2023 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN'ın İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
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