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İnternet tacizden şantaja kadar her türlü suç yuvası

İnternet tacizden şantaja kadar her türlü suç yuvası

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.10.2024 12:14
Kötü amaçla örgütlenme ve çocuklara taciz iddialarının ardından Discord uygulamasına erişim engeli getirildi. Saldırganlık olayları gözleri sosyal medya platformlarını çevirdi. Discord'un ardından TikTok da mercek altına alındı. Peki gençler sosyal medyada nasıl korunmalı? Cevapları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in  konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay verdi.
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