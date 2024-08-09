Instagram yeniden açılacak mı? Instagram ile anlaşma sağlanır mı?

"Katalog suçlar" nedeniyle erişimin engellendiği sosyal medya platformu Instagram için görüşmeler yapıldı. Ancak şimdilik bir sonuç alınamadı. Instagram'ın açılabilmesi için hangi şartların sağlanması gerektiğine bakıyoruz…

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