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Instagram yeniden açılacak mı? Instagram ile anlaşma sağlanır mı?

Instagram yeniden açılacak mı? Instagram ile anlaşma sağlanır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 09.08.2024 14:03
Güncelleme:09.08.2024 14:04
"Katalog suçlar" nedeniyle erişimin engellendiği sosyal medya platformu Instagram için görüşmeler yapıldı. Ancak şimdilik bir sonuç alınamadı. Instagram'ın açılabilmesi için hangi şartların sağlanması gerektiğine bakıyoruz…
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Instagram yeniden açılacak mı?
Instagram yeniden açılacak mı?
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