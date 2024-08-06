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Instagram ne zaman erişime açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik

Instagram ne zaman erişime açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.08.2024 13:39
Türkiye’deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik” dedi.
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