İnsansız savaş uçağımız BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE: Dengeleri değiştirecek

Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsek Tokmakoğlu: Dengeleri değiştirecek bu konuda Türkiye’nin iddiasının en üst seviyeye çıkartacak bir görüntü. Önemli olan bu teknolojiyi artık Türkiye’nin yapabiliyor olması.

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