21 Mayıs 2022, Cumartesi
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İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 158 yıldır unutulmayan acılar
Onlar her 21 Mayıs'ta deniz kenarında 'Nart Ateşi' yakıp çevresinde 'mezar taşı nöbeti tutuyorlar', kaderlerini değiştiren 158 yıl önceki tehcir acısını hatırlayarak. Çerkesler, savaşı kaybetmenin ağır bedeli olarak bugün tüm insanlığın utandığı Kafkasya'dan sürüldüler. Kimi açlık ve salgın hastalıktan anayurdundan çıkamadı, kimi sürgün yolunda Karadeniz'in hırçın sularında kayboldu, kimiyse süresiz bir özleme tabi tutuldular. İşte A Haber’in hazırladığı dünya döndükçe yaşayacak olan Çerkes Sürgünü’nü anlatan analiz haber.