İnsanlık neden huzur bulamıyor? Dinler barış derken insan savaşı büyütüyor!

Üzerinde yaşadığımız dünya güzel yer aslında. Ancak insanoğlu bu güzel dünyayı kirli elleriyle buluyor kana. Birbirini anlamak varken. Bir kelimeyle barışmak mümkünken. Hep kardeşkanı döküyor toprağa. Hal böyle olunca da huzuru bulamıyor insanlık. İşte bu konuyu anlatan Analiz haberimiz…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN