İnsanlığın son adası: Osmanlı İmparatorluğu! Osmanlı düşmanlığı neden körüklendi? | ANALİZ

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından Cumhuriyet'in ilk yılları ve sonrasındaki müdahalelerle bir özgüven kaybı yaşadı Türkiye. Ülkesinin, millettinin refahını değil de kendi istikbalini, zenginliğini düşünenlerin egemen olduğu sancılı bir dönemi deneyimledi geçmişte bu ülke. Ancak böyle devam etmesi düşünülemezdi. Değişmeliydi. Nitekim değişti de. Türlü engellemelere rağmen bir özgüven devrimi yaşandı. Detaylar Türkiye'nin diriliş öyküsünü anlatan analiz haberimizde...

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