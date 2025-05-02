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İnsanları değil otomobilleri kurtarmak için koştular!

İnsanları değil otomobilleri kurtarmak için koştular!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.05.2025 01:01
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında işletme sahiplerinin araçları kurtarmak için kapalı otoparka gittikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Soruşturma kapsamında yer alan bilirkişi raporunda alevlerin yayılması ile karbondioksitin üst katlara kadar çıkmasına, araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapısının büyük etkisi olduğu ifade edildi.
İnsanları değil otomobilleri kurtarmak için koştular!
İnsanları değil otomobilleri kurtarmak için koştular!
İnsanları değil otomobilleri kurtarmak için koştular!
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