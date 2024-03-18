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İnsanlara küstü 17 yıldır dağda tek başına yaşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 20:12
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Çabuk, hayvanları çalınınca insanlara küstü. Dağa yerleşen çabuk, 17 yıldır tek başına yaşıyor.
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İnsanlara küstü dağda tek başına yaşıyor
İnsanlara küstü dağda tek başına yaşıyor
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