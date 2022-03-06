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İnsani koridor neden açılamadı? Müzakerelerden sonuç çıkar mı?

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 10:57
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatta 11 gün geride alırken Rus konvoyu Kiev kapısına dayandı ve geriye 18 kilometre kaldı. Harkov ve Odessa’da ise çatışmalar yaşanıyor. Peki yarın yapılacak müzakereden sonuç çıkar mı? Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin önemi ne? İnsani koridor neden açılamadı? Müzakerelerden sonuç çıkar mı? Rus ordusu nereye kadar gidecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar aktardı.
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