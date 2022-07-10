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İngiltere'nin yeni başbakanı kim olacak? 10 numara için en güçlü adaylar kimler?

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 13:47
Boris Johnson'ın istifasından sonra İngiltere yeni başbakanını arıyor. Adaylıkta en güçlü isimlerden bir tanesi olan Ben Wallace aday olmayacağını duyurdu. Peki adaylık yarışında hangi isimler öne çıkıyor? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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Yeni başbakanı kim olacak? 10 numara için en güçlü adaylar kimler?
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