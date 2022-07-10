İngiltere'nin yeni başbakanı kim olacak? 10 numara için en güçlü adaylar kimler?

Boris Johnson'ın istifasından sonra İngiltere yeni başbakanını arıyor. Adaylıkta en güçlü isimlerden bir tanesi olan Ben Wallace aday olmayacağını duyurdu. Peki adaylık yarışında hangi isimler öne çıkıyor? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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