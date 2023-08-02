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İngiltere'den KKTC açıklaması! İngiltere milletvekili: KKTC'nin bağımsızlığı tanınabilir

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 16:11
İngiltere'den dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklaması geldi. İngiltere Milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin bağımsızlığının tanınmaması için herhangi bir sebep olmadığını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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