05 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İngiltere’de ulaşım sektöründe yeni grev dalgası! Metro çalışanları grev kararı aldı
İngiltere'de işçi sendikaları yine greve gidiyor. Bu kez metro çalışanları iş bırakma kararı aldı. İşçiler, maaşlarına zam istiyor, çalışma şartlarında düzeltmeler talep ediyor. Ayrıca İngiltere'de önümüzdeki günlerde diğer demiryolu çalışanlarının da greve gitmesi bekleniyor.