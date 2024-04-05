İngiltere’de ulaşım sektöründe yeni grev dalgası! Metro çalışanları grev kararı aldı

İngiltere'de işçi sendikaları yine greve gidiyor. Bu kez metro çalışanları iş bırakma kararı aldı. İşçiler, maaşlarına zam istiyor, çalışma şartlarında düzeltmeler talep ediyor. Ayrıca İngiltere'de önümüzdeki günlerde diğer demiryolu çalışanlarının da greve gitmesi bekleniyor.

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