05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İngiltere’de ulaşım sektöründe yeni grev dalgası! Metro çalışanları grev kararı aldı

İngiltere’de ulaşım sektöründe yeni grev dalgası! Metro çalışanları grev kararı aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2024 09:32
İngiltere'de işçi sendikaları yine greve gidiyor. Bu kez metro çalışanları iş bırakma kararı aldı. İşçiler, maaşlarına zam istiyor, çalışma şartlarında düzeltmeler talep ediyor. Ayrıca İngiltere'de önümüzdeki günlerde diğer demiryolu çalışanlarının da greve gitmesi bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti!
Başkan Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti!
Ramazan’ın kalbi Kadir Gecesi!
Ramazan'ın kalbi Kadir Gecesi!
Tekirdağ’da fabrika yangını!
Tekirdağ'da fabrika yangını!
29 kişinin öldüğü faciaya 8 tutuklama!
29 kişinin öldüğü faciaya 8 tutuklama!
Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet’i ziyaret etti!
Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet’i ziyaret etti!
Alman silahlı kuvvetleri yeniden yapılanıyor!
Alman silahlı kuvvetleri yeniden yapılanıyor!
Feribot denizin ortasında alev topuna döndü!
Feribot denizin ortasında alev topuna döndü!
PKK’lı bir terörist teslim oldu!
PKK’lı bir terörist teslim oldu!
Flamingolar Akkaya Barajı’nda!
Flamingolar Akkaya Barajı’nda!
Başkan Erdoğan’dan Ayasofya’da dua
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua
Dünyada bir ilk! Virüs tespit edildi
Dünyada bir ilk! Virüs tespit edildi
Erdoğan’ın baba ocağı “AK Parti” dedi!
Erdoğan'ın baba ocağı “AK Parti” dedi!
Daha Fazla Video Göster