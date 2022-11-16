16 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere’de kızıl hastalık paniği! Kızıl hastalığın belirtileri neler? Türkiye’de kızıl hastalık tehlikesi var mı?
İngiltere'de kızıl hastalık yeniden artış gösterdi. Yeni bir salgın korkusu oluşturan kızıl hastalığın belirtileri neler? Türkiye'de kızıl hastalık tehlikesi var mı? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Yazıcı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.