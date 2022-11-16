İngiltere’de kızıl hastalık paniği! Kızıl hastalığın belirtileri neler? Türkiye’de kızıl hastalık tehlikesi var mı?

İngiltere'de kızıl hastalık yeniden artış gösterdi. Yeni bir salgın korkusu oluşturan kızıl hastalığın belirtileri neler? Türkiye'de kızıl hastalık tehlikesi var mı? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Yazıcı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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