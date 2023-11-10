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İngiltere'de Filistin çıkmazı! İçişleri Bakanı izin vermedi, Londra polisi "engellenemez" dedi

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 16:05
İngiltere'de Filistin'e destek eylemleri İçişleri Bakanı ile polisin arasını açtı. Bakan "izin vermem" diyor, polis ise "müdahale etmem" diyor. Başkent Londra'da ise yarın yine Filistin için büyük bir miting hazırlığı var. Peki şimdi ne olacak? Ayrıntıları Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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