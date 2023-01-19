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İngiltere'de enflasyon rekoru! Yerel yönetimler, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kuponu dağıtıyor

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 11:46
İngiltere'de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zorluk yaşayan dar gelirlilere market kuponları dağıtılmaya başlandı. Yerel yönetimler tarafından verilen alışveriş kuponları büyük süpermarketlerde geçerli olacak. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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