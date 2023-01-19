19 Ocak 2023, Perşembe
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İngiltere'de enflasyon rekoru! Yerel yönetimler, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kuponu dağıtıyor
İngiltere'de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zorluk yaşayan dar gelirlilere market kuponları dağıtılmaya başlandı. Yerel yönetimler tarafından verilen alışveriş kuponları büyük süpermarketlerde geçerli olacak. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan ayrıntıları aktardı.