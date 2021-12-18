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İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde! Gıda fiyatlarında rekor artış

A Haber
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Giriş: 18.12.2021 15:25
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının görüldüğü ülkede yaşam koşulları da zorlaşıyor. Tüketici fiyatları önceki yıla kıyasla yüzde 5.1 artarak Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Peki İngilizler ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londralılara mikrofon uzattı.
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