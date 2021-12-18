18 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde! Gıda fiyatlarında rekor artış
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının görüldüğü ülkede yaşam koşulları da zorlaşıyor. Tüketici fiyatları önceki yıla kıyasla yüzde 5.1 artarak Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Peki İngilizler ne düşünüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londralılara mikrofon uzattı.