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İngiltere ve Fransa Manş Denizi sorununu nasıl çözdü? Meis Adası için emsal olur mu?

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Giriş: 17.08.2020 17:14
Güncelleme:17.08.2020 19:32
İngiltere ile Fransa'nın Manş Denizi'nde kıta sahanlığı sorununu nasıl çözdü? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali iki ülkenin bu sorunu nasıl çözdüğünü A Haber canlı yayınında anlattı. Peki bu çözüm Türkiye'nin Yunanistan arasında gerilimine neden olan Meis Adası sorununa emsal olur mu? İşte yanıtı...
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