- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İngiltere ve Fransa Manş Denizi sorununu nasıl çözdü? Meis Adası için emsal olur mu?
İngiltere ile Fransa'nın Manş Denizi'nde kıta sahanlığı sorununu nasıl çözdü? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali iki ülkenin bu sorunu nasıl çözdüğünü A Haber canlı yayınında anlattı. Peki bu çözüm Türkiye'nin Yunanistan arasında gerilimine neden olan Meis Adası sorununa emsal olur mu? İşte yanıtı...