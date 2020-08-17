İngiltere ve Fransa Manş Denizi sorununu nasıl çözdü? Meis Adası için emsal olur mu?

İngiltere ile Fransa'nın Manş Denizi'nde kıta sahanlığı sorununu nasıl çözdü? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali iki ülkenin bu sorunu nasıl çözdüğünü A Haber canlı yayınında anlattı. Peki bu çözüm Türkiye'nin Yunanistan arasında gerilimine neden olan Meis Adası sorununa emsal olur mu? İşte yanıtı...