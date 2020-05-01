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İngilizlerin 'koronavirüs aşısı haziranda' iddialarını uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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01.05.2020
İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, A Haber'de bu iddiaları yorumladı. Öte yandan Kaynar, "koronavirüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak?" sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları...

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