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İngilizler… İtalyanlar… Almanlar… Başkan Erdoğan için ne düşünüyorlar?

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 14:23
Başta Rusya - Ukrayna savaşı olmak üzere Türkiye'nin dünya barışı için oynadığı rol ve Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü etkin diplomasi tüm dünyada takdirle karşılanıyor. Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu İngiltere, Almanya ve Fransa'da halka sorduk. İşte yanıtlar...
Başkan Erdoğan için ne düşünüyorlar? BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN NE DÜŞÜNÜYORLAR?

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Başkan Erdoğan için ne düşünüyorlar?
Başkan Erdoğan için ne düşünüyorlar?
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