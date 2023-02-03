İngilizler… İtalyanlar… Almanlar… Başkan Erdoğan için ne düşünüyorlar?

Başta Rusya - Ukrayna savaşı olmak üzere Türkiye'nin dünya barışı için oynadığı rol ve Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü etkin diplomasi tüm dünyada takdirle karşılanıyor. Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu İngiltere, Almanya ve Fransa'da halka sorduk. İşte yanıtlar...

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