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İngiliz The Guardian'dan skandal Başkan Recep Tayyip Erdoğan çağrısı: Artık cezasız kalamaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2023 18:48
Güncelleme:05.02.2023 18:49
Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından The Guardian da skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısına 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlığını atarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.The Guardian'ın skandal manşetine AK Parti'den Numan Kurtulmuş tepki gösterdi. Kurtulmuş paylaşımında "Yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin" ifadelerini kullandı.
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