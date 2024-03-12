12 Mart 2024, Salı
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İngiliz tankları tartışma konusu oldu! Tanklar cepheye uygun değil mi?
ABD ile birlikte İngiltere Ukrayna'ya en fazla yardım yapan ülkelerin başında geliyor. Ancak İngiliz medyası Ukrayna'ya gönderilen "challenger 2" tanklarının cephedeki performansını haber yaptı. Tartışmalara neden olacak görüntüler ortaya çıktı. Çünkü tanklar cephe hattındaki zemin için fazla ağır kaldığı ve çoğu yerde çamura battığı görüldü. İşte o anlar…