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İngiliz askerleri Gazze'de mi? Dışişleri Bakanı James Cleverly soruya neden cevap veremedi?

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 16:39
İngiltere'de İngiliz askerlerinin Gazze'de olup olmadığı tartışılıyor. İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de hem savaş gemisi bulunuyor hem de İsrail'e İHA ile istihbarat desteği veriliyor. Hükümete bu kez İngiliz askerlerinin Gazze'de olup olmadığı soruldu. Tartışmaları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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