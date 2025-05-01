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İnfaz paketi için yoğun mesai! DEM Parti iktidar ve muhalefet ile görüşüyor

İnfaz paketi için yoğun mesai! DEM Parti iktidar ve muhalefet ile görüşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 16:24
DEM Parti önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması planlanan infaz paketi için iktidar ve muhalefet ile yoğun bir diplomasi yürütüyor. Paketin terörsüz Türkiye sürecine hizmet etmesi gerektiği vurgulanıyor. Peki DEM Parti'nin pakette yer almasını istediği düzenlemeler neler? Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ne? İşte tüm detaylar…
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İnfaz paketi için yoğun mesai! DEM Parti iktidar ve muhalefet ile görüşüyor
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