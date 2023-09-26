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İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütünün elebaşı yakalandı

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Giriş: 26.09.2023 09:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu." ifadelerini kullandı.
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