İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütünün elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu." ifadelerini kullandı.