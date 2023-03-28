Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için baskı var. Başkent'te Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi ne zaman ziyaret edeceği konuşuluyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.