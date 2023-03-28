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İnce'ye adaylıktan çekilmesi için baskı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2023 14:08
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için baskı var. Başkent'te Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi ne zaman ziyaret edeceği konuşuluyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İnce’ye adaylıktan çekilmesi için baskı
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