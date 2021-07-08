08 Temmuz 2021, Perşembe
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İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması
Muharrem İnce'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana oy vermediniz?” açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a oy vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.