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İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması

A Haber
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Giriş: 08.07.2021 10:11
Güncelleme:08.07.2021 10:23
Muharrem İnce'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana oy vermediniz?” açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun  Demirtaş'a oy vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
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