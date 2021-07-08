İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması

Muharrem İnce'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana oy vermediniz?” açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a oy vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

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