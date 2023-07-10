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İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: 20 kere yenilsen de gitmeyeceksin

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Giriş: 10.07.2023 08:57
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP tarafından kendilerine yapılan baskıyı anımsattı. Yerel seçimde de aynı şeyi yapılacağını vurguladı, "Yok öyle yağma biz de seçime gireceğiz" dedi.
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