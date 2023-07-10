İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki: 20 kere yenilsen de gitmeyeceksin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP tarafından kendilerine yapılan baskıyı anımsattı. Yerel seçimde de aynı şeyi yapılacağını vurguladı, "Yok öyle yağma biz de seçime gireceğiz" dedi.

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