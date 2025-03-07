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İmralı’dan milletvekillerine mesaj! İşte 7 saat süren toplantının ayrıntıları

İmralı’dan milletvekillerine mesaj! İşte 7 saat süren toplantının ayrıntıları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 09:30
DEM Parti genel merkezi, İmralı'nın silah bırakma çağrısının ardından yedi saat süren kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. O toplantıda İmralı'nın milletvekillerine yönelik "Barış üzerine söz kurun barışı sahiplenin." mesajı iletildi. Belediye başkanlarına iletilen mesajda ise "40 yıl önce kürdün adı yoktu. Bugün belediyeleri var." ifadeleri yer aldı.
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İmralı’dan milletvekillerine mesaj! İşte 7 saat süren toplantının ayrıntıları
İşte 7 saat süren toplantının ayrıntıları
İşte 7 saat süren toplantının ayrıntıları
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