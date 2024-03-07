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İmralı adasında açıklarında ceset bulundu! Batan kargo gemisinin mürettebatı olduğu belirlendi

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Giriş: 07.03.2024 00:21
Bursa Karacabey açıklarında 15 Şubat’ta kargo gemisi batmasının ardından sahilde bulunan cansız bedenin geminin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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