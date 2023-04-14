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İMECE’nin uzay yolculuğu! TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal A Haber’e konuştu
Hasan Mandal'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ülkemiz esasında uydu teknolojilerinde yeni değil 1994'ten bu yana biz vardık ancak 2010'a kadar teknolojiyi satın alan bir ülkeydik. 2011 yılında ilk rasat gözlem uydumuzu gönderdik. Yüksek çözünürlüğe sahip metre altı gözlem yapan aynı zaman bin KM boyutunda 16 KM genişliğindeki alanı 1 defada gözlemleyebilecek. Dünyanın her yerini gözlemleyebileceğiz. İşte tüm bu özelliklere sahip bir uyduyu tasarlayan ve geliştiren bir ülkeyiz.
Biz bu uydunun yüzde 90 oranındaki tüm kritik bileşenlerini TÜBİTAK uzay teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki çalışanlar tarafından tasarlandı ve yapıldı. Elektro optik kamera burada bizim için çok önemli. Türkiye'nin hem güvenlik açısından istihbarat noktasında hem de iklim değişikliği odaklı afetler ve tarım uygulamaları gibi işlerin hepsini gözlemleyebilecek."