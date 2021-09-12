’İmamoğlu’nun özel kalemiyim’ dedi dehşet saçtı!

Son dakika haberine göre: Kağıthane'de 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götüren psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. O anlar doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi.