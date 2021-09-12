12 Eylül 2021, Pazar
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'İmamoğlu'nun özel kalemiyim' dedi dehşet saçtı!
Son dakika haberine göre: Kağıthane'de 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götüren psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. O anlar doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi.