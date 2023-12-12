12 Aralık 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İmamoğlu'nun olası mağlubiyet planı belli oldu! Gözü Özgür Özel'in koltuğuna dikecek! Kılıçdaroğlu faktörü...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası koltuğa oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde oluşturduğu baskıdan son derece rahatsız olurken kulislerde de çarpıcı iddialar gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kaybetmesi durumunda gözünü Özgür Özel'in koltuğuna dikeceği belirtilirken, Özel'in bu durum karşısında Kılıçdaroğlu'nu yanına çekmeye çalıştığı belirtildi. İşte detaylar...