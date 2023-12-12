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İmamoğlu'nun olası mağlubiyet planı belli oldu! Gözü Özgür Özel'in koltuğuna dikecek! Kılıçdaroğlu faktörü...

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Giriş: 12.12.2023 09:53
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası koltuğa oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde oluşturduğu baskıdan son derece rahatsız olurken kulislerde de çarpıcı iddialar gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kaybetmesi durumunda gözünü Özgür Özel'in koltuğuna dikeceği belirtilirken, Özel'in bu durum karşısında Kılıçdaroğlu'nu yanına çekmeye çalıştığı belirtildi. İşte detaylar...
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