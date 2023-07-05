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İmamoğlu'nun manifestosu sonrası CHP yangın yeri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2023 11:20
Seçimlerde aldığı hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.
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