21 Mayıs 2025, Çarşamba
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İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.