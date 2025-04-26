İmamoğlu’nun gizli toplantısına bantlı önlem! Kullanımı yasak jammerlar neden alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Ankara2da yapılan aramalarda 10 bin mermi, İstanbul’da yapılan aramalarda ise kaşeler ele geçirildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde gizli kasalarla buluştuğu anlarda korumasının güvenlik kameralarını bantla kapattığı görüntüler büyük yankı uyandı. İBB’nin kasasından kullanılması yasak olan jammerlar ise konuşulmaya devam ediyor. Sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve eski İBB deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı jeofizik mühendisi Kadem Ekşi değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN