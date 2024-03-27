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İmamoğlu’nun gizli saklı milyarlık villaları! İmamoğlu canlı yayında: Mülklerimiz şirketin üzerindedir

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 01:28
Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıkmıştı. İmamoğlu, 'mülkümüz de İmamoğlu İnşaat’ın üzerinedir' itirafında bulundu.
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