İmamoğlu’nun gizli saklı milyarlık villaları! İmamoğlu canlı yayında: Mülklerimiz şirketin üzerindedir

Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıkmıştı. İmamoğlu, 'mülkümüz de İmamoğlu İnşaat’ın üzerinedir' itirafında bulundu.

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