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İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı tanık oldu

İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı tanık oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 10:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışanlara yönelik soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Çanakçı ifade verdi. Çarpıcı iddialar ortaya attı. Diğer yandan CHP'de kurultay takvimi de işliyor.
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İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı tanık oldu
İmamoğlu’nun eski yardımcısı tanık oldu
İmamoğlu’nun eski yardımcısı tanık oldu
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