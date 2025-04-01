İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı tanık oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışanlara yönelik soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Çanakçı ifade verdi. Çarpıcı iddialar ortaya attı. Diğer yandan CHP'de kurultay takvimi de işliyor.

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