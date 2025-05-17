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İmamoğlu’nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Yıldız tüm kirli ağı ortaya döktü: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı

İmamoğlu'nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Yıldız tüm kirli ağı ortaya döktü: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 20:22
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun en güvendiği isim olan İştirakler Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, itirafçı oldu. İş adamlarından 5 milyon avro rüşvet istediği iddiasıyla tutuklanan Yıldız, "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurup yeniden ifade verdi.
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İmamoğlu’nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Yıldız tüm kirli ağı ortaya döktü: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı
İtirafçı Yıldız: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı!
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