İmamoğlu’nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Yıldız tüm kirli ağı ortaya döktü: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun en güvendiği isim olan İştirakler Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, itirafçı oldu. İş adamlarından 5 milyon avro rüşvet istediği iddiasıyla tutuklanan Yıldız, "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurup yeniden ifade verdi.

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