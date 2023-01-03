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İmamoğlu'nun akıl hocası 6'lı masayı hedef aldı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

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Giriş: 03.01.2023 09:41
2023 seçimlerine kısa bir süre kala ne 6'lı masa aday belirleyebildi ne de CHP'nin içerisindeki yarış sona erdi. Kılıçdaroğlu, yurt dışı turlarıyla icazet alırken İBB Başkanı İmamoğlu da boş durmuyor. 6'lı masayı hedef alan İmamoğlu'nun 2019 seçimlerindeki akıl hocası Necati Özkan, Halk TV'de muhalefetin son bir yılda verdiği kötü sınav nedeniyle, kazanabileceği seçimi kaybedecek noktaya geldiğini söyledi.
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