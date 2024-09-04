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İmamoğlu'ndan yargıya tehdit!

İmamoğlu'ndan yargıya tehdit! "Bu millet ayağa kalkar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 21:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve 5 yıllık siyasi yasak kararı ilgili açıklaması tepki çekti. İmamoğlu, "karar onanırsa bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan" dedi. Tehdit gibi Sözlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi; "Kimse yargıya parmak sallayamaz yargıyı tehdit edemez" dedi.
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