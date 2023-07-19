19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 200'e yakın toplantı yaptık

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 200'e yakın toplantı yaptık

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2023 11:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu: Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz. .
’’200’e yakın toplantı yaptık’’
''200'e yakın toplantı yaptık''
Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü
Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü
Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek!
Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek!
Başkan Erdoğan BAE’de
Başkan Erdoğan BAE'de
44 derece olacak dışarı çıkmayın
"44 derece olacak dışarı çıkmayın"
CHP’de kaos büyüyor: Depresyondayız
CHP'de kaos büyüyor: Depresyondayız
Lise tercihinde son gün
Lise tercihinde son gün
İnternete sızan değişim toplantısı
İnternete sızan "değişim" toplantısı
134 kişinin ölümünde acı detay
134 kişinin ölümünde acı detay
Sosyal medya Altay’ın görüntüsüyle yıkıldı
Sosyal medya Altay'ın görüntüsüyle yıkıldı
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Bay Kemal’e darbe hazırlığı
Bay Kemal'e darbe hazırlığı
Daha Fazla Video Göster